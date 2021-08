O Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 foi cancelado esta quarta-feira devido à pandemia de covid-19, anunciaram os promotores do campeonato.

BREAKING: The 2021 Japanese Grand Prix has been cancelled



速報:2021日本グランプリ中止#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/LtdJtiYY2E