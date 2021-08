Cerca de 67.500 pessoas poderão assistir finalmente ao vivo ao Grande Prémio de MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, entre 05 e 07 de novembro.

Na apresentação do evento em Portimão, o administrador do AIA revelou que em novembro a lotação dos eventos deverá estar nos 100%, mas por «precaução», a organização irá disponibilizar apenas «75% dos lugares», o que se traduz em cerca de 67.500 espetadores, cumprindo as regras sanitárias em vigor.

Esta é a terceira vez que o Moto GP marca presença no circuito algarvio num espaço de um ano, mas a primeira em que o público poderá assistir.

Presente na apresentação, o piloto português Miguel Oliveira (KTM), recordou a primeira corrida oficial no Algarve, em novembro de 2020, que acabou por vencer e revelou a «felicidade» que sentiu quando soube que o MotoGP iria regressar em abril deste ano, mas será ainda melhor agora com público.

«Faltava esse ingrediente especial que tanto os pilotos e toda a organização gostam de ter que é o calor dos fãs», assumiu, algo que irá acontecer na prova em novembro.

O Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a receber uma etapa do Mundial de MotoGP, em 07 de novembro, após o cancelamento da etapa australiana.