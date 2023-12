Os capitães do Granada e do Athletic Bilbao juntaram-se para homenagear o adepto que faleceu nos primeiros minutos do encontro entre as duas equipas, no domingo – a partida foi suspensa e é retomada esta noite.

Victor Díaz e Iker Muniain, respetivamente, subiram ao assento exato de Antonio Trujillo, o adepto que faleceu, colocaram um ramo de flores no local e tiraram uma fotografia.

Antes do reatar do encontro, de resto, os jogadores de ambos os emblemas cumpriram um minuto de silêncio.