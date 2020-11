Não foi um final de tarde famoso para os nomes portugueses na abertura da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, mas houve um em grande destaque. A Roma, treinada por Paulo Fonseca, recebeu e goleou o Cluj por 5-0 e assumiu a liderança isolada do grupo A.

Mkhitaryan inaugurou o marcador aos dois minutos e, ainda na primeira parte, Ibañez (24m) e Borja Mayoral (34m) ampliaram para 3-0. Os outros dois golos surgiram já na reta final do jogo. Mayoral bisou para o 4-0 (84m) e Pedro Rodríguez confirmou a mão cheia de golos (89m).

A Roma tem sete pontos, descolando do Cluj, que tem quatro. Young Boys e CSKA Sofia, que têm um cada, só jogam às 20 horas.

Na República Checa, Rony Lopes ainda fez uma assistência para o primeiro golo do Nice, mas os franceses perderam por 3-2 ante o Slavia de Praga, em jogo do grupo C. Kuchta (16m e 71m) e Sima (43m) marcaram para os checos, Gouiri (33m) e Ndoye (90+3m) para os gauleses.

No mesmo grupo, o Hapoel Beer-Sheva, com Josué e Miguel Vítor a titulares, perdeu por 4-2 na receção ao Bayer Leverkusen. Acolatse bisou para os israelistas (11m e 25m) e Bailey fez o mesmo para os alemães (5m e 75m), que também marcaram por Wirtz (88m) e, pelo meio, tiveram fortuna no autogolo de Dadya (39m).

Slavia e Bayer têm seis pontos cada, Nice e Hapoel três cada.

O Nápoles, com Mário Rui a titular, foi à Croácia bater o Rijeka com reviravolta, por 2-1. Diego Demme (43m) e um autogolo de Braut (62m) deram a vitória aos italianos, que estiveram a perder, graças ao golo de Muric (13m). Os transalpinos lideram com seis pontos, mas têm companhia de Alkmaar e Real Sociedad, ao passo que o Rijeka ainda não pontuou. Está ao rubro a luta pelo apuramento no grupo F.

Num duelo de portugueses no grupo E, levou a melhor o Granada, com Rui Silva e Domingos Duarte no onze inicial. Herrera (4m) e Charris (64m) deram a vitória aos espanhóis no Chipre, ante o Omonia. Vítor Gomes foi titular nos cipriotas e Kiko foi suplente não utilizado.

O Granada é líder com sete pontos, o PAOK tem cinco, o PSV três e o Omonia um.