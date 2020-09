O austríaco Dominic Thiem, número três mundial, vai disputar a final do US Open em ténis, que termina no domingo em Flushing Meadows, com o alemão e estreante em finais do Grand Slam, Alexander Zverev.

Naquela que foi a primeira meia-final discutida no Arthur Ashe Stadium, o jovem germânico, de 23 anos, foi protagonista de uma longa batalha e uma grande reviravolta no marcador para derrotar o espanhol Pablo Carreño Busta em cinco ‘sets’, pelos parciais de 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 e 6-3, ao cabo de três horas e 23 minutos.

Na final, o detentor de 11 títulos ATP, entre os quais as Nitto ATP Finals de 2018 e três Masters 1.000, Madrid, Canadá e Roma, vai encontrar o austríaco Dominic Thiem, que bateu o russo Daniil Medvedev, vice-campeão em 2019, em três renhidos ‘sets’, por 6-2, 7-6 (9-7) e 7-6 (7-5), em duas horas e 50 minutos.

Thiem, de 27 anos, tornou-se no primeiro tenista austríaco a atingir a final do ‘major’ norte-americano, segunda consecutiva no Grand Slam, após ter sido finalista do Open da Austrália em janeiro.

Mas ao contrário das três finais anteriores, em Roland Garros, em 2018 e 2019, e Open da Austrália, no início da época, Thiem não vai defrontar nenhum dos elementos do ‘Big Three’, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Pela frente terá o amigo Alexander Zverev, que no confronto direto está em desvantagem (2-7).