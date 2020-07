O piloto finlandês Valtteri Bottas venceu, este domingo, o Grande Prémio da Áustria, no Red Bull Ring, em Spielberg, na primeira prova da época 2020.

Charles Leclerc (Ferrari) ficou em segundo lugar e Lando Norris (McLaren), que conquistou o primeiro pódio da carreira, ficou no terceiro lugar, resgatado a Hamilton em cima do final, na 71.ª e última volta. O campeão do mundo da Mercedes ficou no quarto lugar.

A prova ficou marcada por nove abandonos, o primeiro de Max Verstappen, numa tarde para esquecer da Red Bull. O piloto holandês saiu de cena na volta 14, com um alegado problema elétrico. Depois, à volta 18, foi Daniel Ricciardo (Renault), com um problema de refrigeração. Lance Stroll (Racing Point) abandonou à volta 21, na sequência de perda de potência. Na volta 26 saiu Kevin Magnussen (Haas), após uma saída de pista.

A Haas foi a primeira de duas equipas que não acabou por completo a prova, quando Romain Grosjean, com uma falha no sistema de travões, saiu de pista na volta 50, não terminando a corrida. Na volta seguinte, George Russell (Williams), com um alegado problema no motor, foi o sexto a abandonar. Seguiu-se Kimi Raikkonen, na volta 55, depois de o pneu direito dianteiro ter saltado fora.

Albon atacou segundo lugar e acabou fora

O oitavo e penúltimo e último a não terminar a corrida foi Alexander Albon, que fez uma grande corrida e acabou com um problema no motor, à entrada para a volta 69, finalizando a péssima tarde da Red Bull na classificação, sem pontos. Antes, a dez voltas do fim (61), o colega de Verstappen tentou ultrapassar Lewis Hamilton no segundo lugar, por fora, mas colidiu com o Mercedes do britânico e um despiste atirou-o para o último lugar da corrida.

O último a abandonar, na volta 70, foi Daniil Kvyat (AlphaTauri).

Volta mais rápida de Norris tira pódio a Hamilton

Já com a certeza de que Lewis Hamilton, que foi o segundo a cortar a meta, recebera uma penalização de cinco segundos pela colisão com Albon, Charles Leclerc fez uma excelente ultrapassagem a Sergio Perez na volta 66, agarrou o terceiro lugar na corrida (viria a ser o segundo, pela penalização ao Mercedes de Hamilton) e consumou uma tarde que parecia discreta para a Ferrari (Vettel foi 10.º entre os 11 que acabaram). O Racing Point de Perez acabou também penalizado em cinco segundos por velocidade no Pit Lane.

Depois, Norris, por fim: o piloto britânico de 20 anos da McLaren acabou com a volta mais rápida do circuito (1:07.475), no quarto lugar, a 4.802 segundos de Lewis Hamilton, o que, fruto da penalização ao campeão mundial, valeu a subida ao terceiro lugar, por 198 milésimos de segundo, no último esforço.