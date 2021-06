Max Verstappen voltou a destacar-se à frente dos Mercedes de Lewis Hamilton e Valttery Bottas no Grande Prémio de Estíria, na Áustria, e aumentou a vantagem, na classificação geral, para dezoito pontos. Um autêntico passeio para o piloto holandês que comandou a corrida no Red Bull Ring do princípio ao fim, sempre com o rival inglês a uma distância segura, somando a 14.ª vitória na carreira.

A correr em casa, Verstappen arrancou na frente e rapidamente conseguiu uma vantagem segura de 4/5 segundos que foi mantendo em boa parte da corrida, antes de aumentar a distância, décima a décima, para terminar com uma vantagem de 35,743 segundos, já depois do piloto da Mercedes ter levantado o pé e de ter abandonado a perseguição.

Mais animada foi a luta pelo segundo lugar, com Sergio Pérez, depois de uma péssima paragem nas boxes, a recuperar na ponta final e a pressionar Valttery Bottas, terminando a corrida colado à traseira do finlandês.

Tivemos, assim, mais uma corrida a dois tempos, entre os Red Bull e os Mercedes na frente e todos os outros muito mais atrás. Destaque ainda para a extraordinária recuperação dos Ferrari que vieram do fundo da classificação para terminarem os dois na zona dos pontos. Carlos Sainz terminou no sexto lugar, enquanto Charles Leclerc foi sétimo, depois de ter sido obrigado a ir às boxes, logo no final da primeira volta, depois de um toque com Gasly que teve mesmo de abandonar.

George Russell, que também tinha tudo para pontuar este domingo, voltou a ser azarado e acabou por abandonar ainda no início da corrida, com problemas no seu Alpha Tauri.

Com esta vitória, a quarta na temporada, Verstappen passa a contar com 156 pontos na classificação geral, mais dezoito do que Lewis que segue no segundo lugar com 138 e ainda somou um ponto extra depois de, na ponta final, ainda ter arrancado a volta mais rápida da corrida.

No campeonato de construtores, a Red Bull também reforça a liderança, agora com 215 pontos, contra 178 da Mercedes.