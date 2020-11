Miguel Oliveira passa diretamente para a segunda qualificação do Grande Prémio de Portugal, em Portimão, após ter conseguido na manhã deste sábado o segundo melhor tempo dos treinos livres.

O piloto português fez a sua melhor volta já nos segundos finais da sessão, rodando em 1.39,330 minutos, apenas 125 milésimos de segundo mais lento do que o australiano Jack Miller (Ducati).

O espanhol Alex Rins (Suzuki) ficou na terceira posição, a 25 milésimos do piloto português. Já o novo campeão mundial, o espanhol Joan Mir (Suzuki), não foi além da 15.ª posição, pelo que terá de passar pela primeira fase da Qualificação, a Q1, que reúne os 12 pilotos mais lentos desta terceira sessão de treinos livres.

Surprises everywhere you look at Portimao! 🏁@jackmilleraus is the man to beat but look at the names set to be involved in Q1! ⏱️#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/Lx5ruamfsg