[ATUALIZADO]



À saída da inquirição efetuada por um Procurador do Ministério Público - que acabou adiada para quinta-feira (13 horas locais) - Rúben Semedo perdeu a compostura e clamou inocência em frente às câmaras de televisão presentes no local.

«Sou inocente e vocês [jornalistas] vão ver. Quero que estejam aqui quando eu for absolvido. É tudo sobre dinheiro. Se eu não fosse futebolista nada disto estaria a acontecer», gritou Rúben Semedo, enquanto era encaminhado por agentes da polícia para a viatura que o transportaria para a esquadra, onde já pernoitou.



Rúben Semedo foi detido na sequência da acusação feita por uma jovem de 17 anos. A rapariga deslocou-se às instalações da polícia no sábado, acompanhada da mãe, e acusou Rúben Semedo de a ter violado, ao lado de um homem de nacionalidade nigeriana.



Na tarde de domingo, e após terem sido cumpridas as diligências processuais, Rúben Semedo foi detido na sua própria casa e levado para as instalações da polícia, onde ficará pelo menos até quinta-feira.