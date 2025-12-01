O AEK de João Mário, ex-Benfica, e Filipe Relvas, ex-V. Guimarães, venceu o dérbi de Atenas (3-2), no reduto do Panathinaikos, e aproximou-se do topo da tabela. O português Renato Sanches esteve fora da convocatória da equipa da casa por lesão.

Luka Jovic, croata ex-Real Madrid, foi a figura da partida com um hat-trick (16m, 45+2m e 90+3m). Pelo Panathinaikos, antiga equipa de Rui Vitória agora treinada por Rafa Benítez, marcaram Tetê (71m) e Filip Djuricic (90m).

Já o Olympiakos visitou e venceu (1-0) o Panetolikos e continua líder da Liga Grega. Pela equipa forasteira, os portugueses Costinha, Gelson Martins e Diogo Nascimento foram titulares. Rúben Vezo foi suplente não utilizado. Roman Yaremchuk, ex-Benfica, também jogou de início.

Ayoub Kaabi, avançado marroquino, marcou o golo do triunfo já na segunda parte (70m).

Noutro jogo, o PAOK venceu o Levadiakos por 3-2. Soualiho Meité, ex-Benfica, foi titular pelo PAOK e viu o vermelho direto aos 77 minutos.

O bis de Magomed Ozdoev (45m e 55m) e o golo de Giorgos Giakoumakis (90m) deram o triunfo à equipa do PAOK. Pelo Levadiakos marcaram Ioannis Kosti (10m) e Benjamin Verbic (50m).

Com estes resultados, o Olympiakos é líder da Liga grega com 31 pontos. O PAOK é segundo com 29 e o AEK fecha o pódio com 28 pontos. Já o Panathinaikos está na sexta posição com 18 pontos.

Outro resultado:

Atromitos 0-1 Asteras

