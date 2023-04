Artur Soares Dias vai apitar o dérbi entre o Panathinaikos e o AEK de Atenas, da sétima jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato grego.

As duas equipas, refira-se, estão nesta altura empatadas na liderança da tabela classificativa, com os mesmos 75 pontos (vantagem nos golos para o AEK), pelo que este pode ser o jogo do título grego.

De acordo com a imprensa grega, Pedro Ribeiro e Paulo Soares serão os assistentes do juiz português, enquanto Tiago Martins estará no VAR.

A partida entre Panathinaikos e AEK está marcada para domingo, a partir das 18h00.