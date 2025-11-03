Grécia: Ioannidis, Vagiannidis e Pavlidis convocados para a seleção
Helénicos medem forças com Escócia (15 de novembro) e Bielorrússia (18 de novembro) na qualificação para o Mundial 2026
Ioannidis, Vagiannidis e Pavlidis integram a convocatória da Grécia para os próximos dois jogos de qualificação para o Mundial de 2026.
Através das redes sociais, a formação helénica anunciou os 24 escolhidos por Ivan Jovanovic, tendo em conta os encontros diante da Escócia (15 de novembro) e Bielorrússia (18 de novembro).
Vagiannidis soma três assistências em dez jogos pela equipa principal do Sporting, até ao momento, sendo que Ioannidis já leva quatro golos e três assistências nos 11 encontros em que participou pelos leões. No caso de Pavlidis, são 13 os golos que apontou em 20 jogos pelas águias, esta temporada, aos quais ainda junta uma assistência.
📋 Οι κλήσεις του Ivan Jovanovic για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ.— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 3, 2025
🇬🇷 ΕΛΛΑΔΑ – ΣΚΩΤΙΑ, 15 Νοεμβρίου (@21:45)
🇧🇾 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ, 18 Νοεμβρίου (@21:45) #ethnikiomada pic.twitter.com/MR7mltjM40