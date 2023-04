Davide Massa, árbitro italiano que dirigiu o dérbi de Atenas entre Olympiakos e AEK, escreveu no relatório de jogo que foi agredido após ter apitado para o final da partida que terminou com a vitória do AEK por 3-1, arremesso de bolas, de garrafas, de cadeiras e adeptos a invadirem o campo.

«No final do jogo, os adeptos da equipa da casa entraram no relvado e dirigimo-nos diretamente para o balneário. Ao entrar no túnel, onde estava muita gente, senti uma pancada nos genitais», escreveu o árbitro, que não conseguiu identificar o agressor.

Antes da invasão de campo dos adeptos, que levou à atuação musculada da polícia de choque, Evangelos Marinakis, dono do Olympiakos, desceu ao relvado ainda em pleno jogo para protestar com o juiz após a marcação do penálti que deu origem ao segundo golo do AEK.