O Olympiakos, de Pedro Martins, continua a sua caminhada gloriosa para o 46.º título grego e este domingo goleou o AEK, por 5-1.

O técnico português lançou os compatriotas José Sá, Rúben Semedo e Bruma no onze inicial – Tiago Silva não saiu do banco –, e assistiu a um verdadeiro show da sua equipa em casa grande rival.

Mady Camara abriu o marcador aos 17 minutos, e Masouras, por duas vezes (23m e 44m), e El Arabi, aos 35 minutos, deram tons de goleada ao resultado ainda no primeiro tempo.

A 15 minutos do fim, Fortounis fez o quinto para o atual campeão grego, antes de o AEK, com Hélder Lopes e Nélson Oliveira em campo, marcar o golo de honra aos 88 minutos, por Ansarifard.

Decorridas 28 jornadas, o Olympiakos é líder da classificação, com 73 pontos, mais 19 do que o Aris, segundo classificado. O AEK é quinto, com 48 pontos.

O Aris, refira-se, venceu na receção ao Asteras, por 2-0. Xande Silva marcou um dos golos, Bruno Gama foi titular. Já o PAOK, com Vieirinha no banco, perdeu em casa do Panathinaikos.

Diga-se ainda que, com 24 pontos em disputa, o Olympiakos está a duas vitórias de renovar o título.