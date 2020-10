Com dois golos de Hassan, antigo avançado de Rio Ave e Sp. Braga, o Olympiakos venceu neste sábado o Apollon Smirnis. Os dois golos foram marcados no segundo tempo, aos 65 e aos 72 minutos, e resolveram um jogo que se estava a colocar difícil para o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.



Pode ver na FICHA DE JOGO qual foi o onze inicial escolhido pelo treinador Pedro Martins. Os portugueses José Sá, Rúben Vinagre e Pepê Rodrigues foram titulares. Rúben Semedo foi suplente não utilizado, quatro dias depois da derrota no Estádio do Dragão.

VÍDEO: o resumo da vitória do Olympiakos