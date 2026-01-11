O AEK de João Mário não foi além de um empate na visita a Salónica, diante do Aris (1-1), e, desta forma, foi ultrapassado no topo da classificação pelo Olympiakos e PAOK que venceram os respetivos jogos na véspera.

A equipa de Atenas, com Filipe Relvas na defesa, João Mário no meio-campo e o ex-benfiquista Luka Jovic no ataque até entrou a ganhar, com Aboubakary Koita a abrir o marcador aos 8 minutos, mas a equipa da casa, com Pedro Álvaro na defesa, empatou três minutos depois por Fredrik Jensen.

O AEK deu tudo para chegar à vitória, mas o empate manteve-se intacto até ao final e, desta forma, o AEK não conseguiu recuperar a liderança da liga helénica, perdida na véspera, caindo mesmo para o terceiro lugar, agora com os mesmos pontos do que o PAOK, mas menos um do que o Olympiakos.

A classificação da liga grega