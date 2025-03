O Olympiakos anunciou este domingo, pouco depois do sobre o OFI Creta por 1-0 que o treinador José Luis Mendilibar renovou o contrato até 2026.

O espanhol de 63 anos vai assim continuar a orientar a «armada lusa» da equipa grega que conta com David Carmo, Costinha, André Horta, Chiquinho e Gelson Martins nas suas fileiras.

Foi com Mendilibar que o Olympiakos conquistou a última Liga Conferência, depois da vitória sobre a Fiorentina por 1-0. O técnico está no clube do Pireu desde fevereiro de 2024.

O Olympiakos está no primeiro lugar da classificação da Liga grega com 60 pontos conquistados, mais sete pontos que o segundo classificado, o AEK.