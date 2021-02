Kostas Mitroglou, antigo avançado do Benfica, marcou este domingo o golo do Aris, que ditou o empate no terreno do líder destacado Olympiakos (1-1), treinado pelo português Pedro Martins, em jogo da 23.ª jornada da liga grega.

Uma semana depois de ter averbado o primeiro desaire no campeonato, diante do vizinho Panathinaikos, a formação de Atenas, que contou com os portugueses José Sá e Rúben Semedo no onze titular [Tiago Silva entrou na segunda parte], voltou a perder pontos.

O campeão em título até marcou primeiro, aos 40 minutos, por Kostas Fortounis, mas depois permitiu que o Aris chegasse ao empate, na fase final do encontro, na sequência de uma grande penalidade cometida pelo guarda-redes português que Mitroglou converteu no golo da equipa de Salónica aos 83 minutos.

O avançado grego, que representou o Benfica entre 2015 e 2017, estreou-se, assim, a marcar pelo Aris e logo diante do emblema pelo qual se notabilizou na Grécia.

Pela primeira vez esta temporada, o Olympiakos somou dois jogos consecutivos sem vencer no campeonato e cedeu os primeiros pontos em casa, embora se mantenha firme na liderança, com 58 pontos, mais 12 do que o PAOK, segundo classificado que, este domingo, venceu o Lamia por 4-0.

Já o Aris, é terceiro classificado, com 44 pontos, os mesmos do AEK, quarto.