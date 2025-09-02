O AEK de Atenas anunciou esta terça-feira a contratação do médio Marko Grujic.

O sérvio de 29 anos tinha rescindido com o FC Porto no último dia do mercado de transferências e segue para a Grécia a custo zero.

Grujic fez cinco épocas nos dragões, as duas primeiras por empréstimo do Liverpool tendo sido a primeira contratação de Klopp quando o alemão chegou aos reds. O médio sérvio fez 140 jogos oficiais pelo FC Porto tendo marcado quatro golos.

A transferência para o futebol grego é mais um ponto na vasta carreira do internacional pela Sérvia depois de passagens pelo Estrela Vermelha, Liverpool, Hertha de Berlim, e Cardiff.

Grujic vai vestir a camisola número 4 do AEK de Atenas.