OFICIAL: AEK anuncia a contratação de Grujic
Médio tinha rescindido com o FC Porto
Médio tinha rescindido com o FC Porto
O AEK de Atenas anunciou esta terça-feira a contratação do médio Marko Grujic.
O sérvio de 29 anos tinha rescindido com o FC Porto no último dia do mercado de transferências e segue para a Grécia a custo zero.
Grujic fez cinco épocas nos dragões, as duas primeiras por empréstimo do Liverpool tendo sido a primeira contratação de Klopp quando o alemão chegou aos reds. O médio sérvio fez 140 jogos oficiais pelo FC Porto tendo marcado quatro golos.
A transferência para o futebol grego é mais um ponto na vasta carreira do internacional pela Sérvia depois de passagens pelo Estrela Vermelha, Liverpool, Hertha de Berlim, e Cardiff.
Grujic vai vestir a camisola número 4 do AEK de Atenas.
🤝 Ο Μάρκο Γκρούγιτς στα κιτρινόμαυρα!— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 2, 2025
🟨 Marko Grujić joins AEK FC!◼️
🤜 Marko, welcome to our black and yellow world!
AEK FC X GRUJIĆ 💛🖤
✍️Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση…#aekfc #summertransfers #Grujić pic.twitter.com/Wrxbm2HQfB