Grécia
Há 2h e 25min
OFICIAL: Panathinaikos confirma saída de Rafa Benítez
Treinador espanhol tinha substituído Rui Vitória em outubro
O Panathinikos despediu-se este sábado do treinador Rafa Benítez que tinha substituído Rui Vitória no comando da equipa de Atenas que terminou o campeonato no quarto lugar e viu o rival AEK sagrar-se campeão.
O clube publicou uma curta mensagem nas redes sociais a desejar «boa sorte» ao experiente treinador espanhol que, num total de 41 jogos, somou apenas de dezanove vitórias.
Thank you for everything Mister ☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 22, 2026
Best of luck in your future.#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/73biifacHt
