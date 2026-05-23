O Panathinikos despediu-se este sábado do treinador Rafa Benítez que tinha substituído Rui Vitória no comando da equipa de Atenas que terminou o campeonato no quarto lugar e viu o rival AEK sagrar-se campeão.

O clube publicou uma curta mensagem nas redes sociais a desejar «boa sorte» ao experiente treinador espanhol que, num total de 41 jogos, somou apenas de dezanove vitórias.

RELACIONADOS
Pavlidis e Vagiannidis convocados para jogos particulares da Grécia
João Mário: «Acho que é o momento pessoal mais especial da minha carreira»
Grécia: João Mário carimba título do AEK com golo ao minuto 90+3
Chipre: Sá Pinto vai treinar o Pafos até final da temporada