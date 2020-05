O treinador português Pedro Martins renovou contrato com o Olympiakos até 2022, confirmou esta quinta-feira a sua assessoria de imprensa. A continuidade também já foi oficializada pelo emblema grego.

Pedro Martins, de 49 anos, está na segunda época ao serviço do clube do Pireu, ao qual chegou em maio de 2018, para a primeira experiência no estrangeiro como técnico.

O técnico vê prolongada a ligação ao Olympiakos por mais dois anos, depois de ter feito toda a carreira em Portugal. Em 95 jogos pelos helénicos, somou 64 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Na primeira época, foi vice-campeão nacional, chegou aos quartos de final da Taça da Grécia e aos 16 avos de final da Liga Europa.

Já esta temporada, lidera a liga grega, está nas meias-finais da taça, levou a equipa à fase de grupos da Liga dos Campeões e, após a relegação para a Liga Europa, está nos oitavos de final.

«Estou muito feliz por ter prolongado o meu contrato com o Olympiakos. É motivo de grande orgulho e responsabilidade liderar esta equipa e queremos dar seguimento ao trabalho que iniciámos em maio de 2018. Temos feito uma excelente época e vamos continuar a lutar pelos objetivos deste grande clube, ganhar títulos», expressou, através da sua assessoria.

Em Portugal, Martins treinou V. Guimarães, Rio Ave, Marítimo, Sp. Espinho, Lusitânia de Lourosa, União de Lamas e foi ainda adjunto no Belenenses, FC Porto e V. Setúbal.