O Olympiakos anunciou esta segunda-feira a contratação do experiente central Sokratis Papastathopoulos, poucos dias depois do internacional grego ter chegado a acordo com o Arsenal para rescindir o contrato que terminava no final da temporada.

O central de 32 anos foi formado no rival AEK, mas saiu cedo da Grécia para jogar consecutivamente em Itália (Génova e Milan), Alemanha (Werder Bremen e Borussia Dortmund) e Inglaterra (Arsenal), onde cumpriu as duas últimas temporadas ao serviços dos gunners.