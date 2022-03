O Olympiakos regressou este domingo às vitórias no campeonato grego, ao vencer na receção ao Aris, de Bruno Gama, por 2-1. Curiosamente, na jornada passada o campeão helénico tinha perdido precisamente frente ao Aris.

A equipa de Pedro Martins adiantou-se no mercador aos 44 minutos com um golo de Pape Cissé, após assistência de João Carvalho – Rony Lopes não saiu do banco.

À passagem da hora de jogo, Ndiaye igualou a partida,, mas a cinco minutos dos 90, El Arabi fez o 2-1 de penálti, ele que já havia desperdiçado um castigo máximo no primeiro tempo.

Decorridas 27 jornadas, e já na fase de apuramento de campeão, o Olympiakos lidera com mais 15 pontos do que o PAOK, mas mais um jogo.