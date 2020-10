O Olympiakos, treinado por Pedro Martins e com Rúben Semedo no onze, empatou 1-1 com o Giannina, enquanto o PAOK, de Abel Ferreira, venceu o OFI Creta por 3-0, na quarta ronda da Liga grega de futebol.

A jogar em casa, o Giannina adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de Georgios Pamlidis, mas o Olympiakos, adversário do FC Porto no Grupo C da Liga dos Campeões, e que teve Cafú no banco dos suplentes, alcançou a igualdade no arranque da segunda parte, aos 51 minutos, através do ponta de lança marroquino Youseff El Arabi.

Em Salónica, os comandados de Abel Ferreira dominaram a partida, depois de ficarem em vantagem aos oito minutos, graças ao médio marroquino Omar El Kaddouri, mas só confirmaram a vitória na reta final do encontro, com dois golos do atacante polaco Karol Swidersk (89 e 90).

O PAOK segue provisoriamente na segunda posição da Liga helénica, com oito pontos, a dois do líder Aris. O Olympiakos é teceiro classificado, com sete pontos, mas menos um jogo.