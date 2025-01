O Panathinaikos de Rui Vitória está nos quartos-de-final da Taça da Grécia.

A equipa de Atenas venceu o Atromitos por 2-1, na segunda mão dos «oitavos» e apurou-se para a fase seguinte da competição.

Ao intervalo, o Panathinaikos já vencia por 2-0, com golos de Pellistri (4m) e Bakasetas (32m). No segundo tempo o Atromitos reduziu por Athanasiou à passagem do minuto 50.

Com este triunfo, e juntando à vitória na primeira mão também por 2-1, o Panathinaikos venceu a eliminatória por 4-2 no agregado e tem encontro marcado com o Olympiacos nos quartos-de-final.