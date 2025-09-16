Rui Vitória despediu-se, nas redes sociais, do Panathinaikos, de onde saiu na segunda-feira devido aos maus resultados.

«Saio com a consciência de que dei o máximo por este grande clube em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis», assegura o treinador português, de 55 anos, que assumiu o cargo há pouco menos de um ano.



«Agradeço a confiança de todos os jogadores e de todos aqueles, muitos de forma discreta, que colaboraram comigo diariamente para que conseguíssemos alcançar objetivos. Agradeço, sobretudo, a estes adeptos fantásticos pelo carinho com que sempre me trataram e pela forma como apoiaram permanentemente o Panathinaikos. Uma palavra especial a este país fantástico pela forma como me recebeu», acrescentou Rui Vitória.

Pelo Panathinaikos, o técnico natural de Alverca do Ribatejo cumpriu 43 jogos, acumulando 22 vitórias, 10 empates e 11 derrotas.

Esta época, falhou a qualificação para a fase regular da Liga dos Campeões e somou um empate e uma derrota nos dois primeiros jogos realizados na Liga grega. Pelo meio, garantiu o acesso à fase liga da Liga Europa.