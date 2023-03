Odysseas Vlachodimos voltou a ser titular esta segunda-feira na seleção da Grécia que empatou, sem golos, num jogo de preparação com Lituânia.

O guarda-redes do Benfica já tinha sido titular na sexta-feira no arranque da qualificação para a fase final do Euro2024, no Estádio do Algarve, frente a Gibraltar, numa partida que a seleção helénica venceu por 3-0.

O guarda-redes da Grécia regressa, assim, a Lisboa sem ter sofrido um único golo ao serviço da seleção comandada pelo uruguaio Gustavo Poyet.