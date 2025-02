O Panathinaikos deslocou-se até ao reduto do Lamia, último classificado da Liga Grega, e sofreu uma surpreendente derrota por 3-1.

Após dez derrotas consecutivas, o «lanterna vermelha» da prova recebeu a equipa de Rui Vitória e entrou praticamente a vencer, graças ao golo apontado por Tshibola (6 minutos). Esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e os golos só chegaram na segunda parte.

Aos 72 minutos, Djuricic (ex-Benfica) restabeleceu a igualdade no marcador, mas de nada serviu face à resposta que chegou do Lamia. Já com cartão amarelo, Gustavo Furtado fez o segundo da formação da casa pouco depois e em cima do apito final ainda teve tempo para converter com sucesso uma grande penalidade.

Esta derrota pode deixar o Panathinaikos mais longe da liderança, sendo que partiu para a 24.ª jornada com cinco pontos de atraso para o Olympiakos.