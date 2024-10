Na sequência da morte de George Baldock, lateral grego de 31 anos, vinculado ao Panathinaikos, a UEFA decretou um minuto de silêncio nos jogos da seleção helénica na Liga das Nações.

No Grupo 2 da Divisão B, a Grécia divide a liderança com Inglaterra, ambas com seis pontos. Na noite desta quinta-feira (19h45), os gregos visitarão Wembley.

Na noite de domingo (19h45), a Grécia receberá a República da Irlanda, que permanece sem pontos. Este grupo conta ainda com a Finlândia, também com zero pontos.