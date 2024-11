Rui Vitória estreou-se este domingo como treinador do Panathinaikos com uma vitória no terreno do Volos (1-0) materializada com um golo solitário do antigo benfiquista Filip Djuricic.

Uma estreia no Estádio Pantessaliko com Ioannidis, protagonista do último mercado, face ao interesse do Sporting, no ataque. Porém, foi um antigo jogador do Benfica que desbloqueou o marcador, aos 14 minutos, com um remate à entrada da área. Um golo muito festejado por Djuricic que, depois de deixar o Benfica, prosseguiu a carreira em Itália, representando Sampdória, Benevento e Sassuolo, antes de se mudar para o futebol grego.

A vencer por 1-0, Rui Vitória viu a missão da sua equipa mais facilitada mesmo em cima do intervalo, quando a equipa da casa ficou reduzida a dez, por expulsão de Pavlos Correa.

Em vantagem numérica, o Panathinaikos geriu o jogo na segunda parte e teve uma oportunidade soberana para aumentar a vantagem, aos 85 minutos, numa grande penalidade que Ioannidis desperdiçou. O avançado que foi alvo do Sporting no último defeso já não marca um golo pelo Panathinaikos desde 22 de agosto.

Com este triunfo, o Panathinaikos sobe até ao quinto lugar da liga grega, ficando a apenas dois pontos do rival Olympiakos, mas a cinco do líder Aris.

A classificação da liga grega