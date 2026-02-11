Depois de vencer por 1-0 na visita ao Panathinaikos no primeiro “round”, o PAOK resolveu as meias-finais da Taça da Grécia nesta quarta-feira, em casa, triunfando por 2-0. Nos visitantes, Renato Sanches – ex-Benfica – foi aposta aos 63 minutos. O nulo apenas foi desfeito na segunda parte, por dois avançados lançados na primeira parte.

Enquanto Giakoumakis faturou aos 71 minutos, Chatsidis resolveu a contenda aos 87m. Assim, o PAOK vai medir forças com o OFI Crete, que eliminou o Levadiakos, num agregado de 2-1 (1-1 e 1-0).

Depois de conquistar a Taça em 2017, 2018 e 2019, o PAOK não arrecada este título desde 2021. O Olympiakos é o detentor da Taça e o emblema que mais vezes conquistou o troféu (28), seguido pelo Panathinaikos (20).

