Taça da Grécia: PAOK elimina Panathinaikos de Renato Sanches na meia-final
Médio português foi suplente utilizado. PAOK aumentou a vantagem conseguida fora de portas e resolveu a eliminatória em casa
Médio português foi suplente utilizado. PAOK aumentou a vantagem conseguida fora de portas e resolveu a eliminatória em casa
Depois de vencer por 1-0 na visita ao Panathinaikos no primeiro “round”, o PAOK resolveu as meias-finais da Taça da Grécia nesta quarta-feira, em casa, triunfando por 2-0. Nos visitantes, Renato Sanches – ex-Benfica – foi aposta aos 63 minutos. O nulo apenas foi desfeito na segunda parte, por dois avançados lançados na primeira parte.
Enquanto Giakoumakis faturou aos 71 minutos, Chatsidis resolveu a contenda aos 87m. Assim, o PAOK vai medir forças com o OFI Crete, que eliminou o Levadiakos, num agregado de 2-1 (1-1 e 1-0).
Depois de conquistar a Taça em 2017, 2018 e 2019, o PAOK não arrecada este título desde 2021. O Olympiakos é o detentor da Taça e o emblema que mais vezes conquistou o troféu (28), seguido pelo Panathinaikos (20).
#FullTime Τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο της Τούμπας: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0. #PAOKPAO #GreekCup #OurWay @NovaGreece pic.twitter.com/REmuLZ5T24— PAOK FC (@PAOK_FC) February 11, 2026