Tragédia no futebol grego: Marios Oikonomou morre aos 33 anos
Internacional grego não resistiu a ferimentos causados por um acidente de mota
Marios Oikonomou, antigo defesa internacional grego, morreu esta segunda-feira, aos 33 anos.
O jogador grego, que tinha sofrido um acidente de mota na semana passada, não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente acabou por falecer. A federação grega recorreu às redes sociais para assinalar a tragédia e deixar condolências à família do atleta.
«O presidente da FPF, Máquis Gkagkátsis, a secretária executiva Dómna Tsióni e os membros da Comissão Executiva da Federação expressam a sua profunda tristeza e as suas sinceras condolências à família e aos entes queridos de Mários Oikonomou, que partiu prematuramente desta vida com apenas 33 anos.», escreveu Máquis Gkagkátsis.
Oikonomou estava sem clube desde 2024, quando representava o Panetolikos da Grécia. O grego teve ainda passagens por Giannina, Cagliari, Bolonha, SPAL, Bari, AEK de Atenas, Copenhaga e Sampdoria.
Marios Oikonomou contava ainda com seis internacionalizações pela Grécia.