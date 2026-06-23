O Barcelona oficializou esta terça-feira a saída de Iñaki Peña para o Panathinaikos. O guarda-redes espanhol assina até 2029 e coloca assim um ponto final numa ligação de 14 anos ao clube catalão.

Em comunicado, os blaugrana anunciaram ter chegado a acordo com o emblema grego para a transferência definitiva do jogador, agradecendo a «dedicação e o profissionalismo» demonstrados ao longo dos anos em Camp Nou.

Formado no Villarreal, Iñaki Peña ingressou na formação do Barcelona em 2012 e completou todo o percurso da formação antes de chegar à equipa principal, em janeiro de 2023. Pelo meio, somou experiências por empréstimo no Galatasaray, em 2021/22, e no Elche, na última temporada.

Segundo a imprensa espanhola, o negócio deverá render cerca de três milhões de euros ao Barcelona. Na época passada, ao serviço do Elche, Peña realizou 16 encontros, procurando agora relançar a carreira na Grécia, onde deverá juntar-se de imediato aos trabalhos de pré-temporada do Panathinaikos, atualmente concentrado nos Países Baixos.