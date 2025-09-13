O Olympiakos goleou o Panserraikos por 5-0 na terceira jornada da Liga Grega. Os portugueses Costinha, Chiquinho e Gelson Martins começaram de início. Mehdi Taremi e Daniel Podence saltaram do banco para contribuir com golos.

O resultado ditou uma goleada, mas os golos surgiram apenas no segundo tempo. Antes, na primeira parte, Gelson Martins foi substituído aos 18 minutos de jogo por lesão.

No segundo tempo o jogo agitou e foram apenas precisos três minutos para surgir o primeiro golo da tarde. Ayoub El Kaabi (48m) e Francisco Ortega (66m) fizeram os primeiros da partida.

Podence e Taremi entraram aos 68 minutos. O avançado português precisou apenas de dois minutos para fazer o gosto ao pé, estabelecendo o 3-0.

Já nos minutos finais, o Olympiakos teve a oportunidade de dilatar mais a vantagem, mas Yusuf Yazici falhou na marca de grande penalidade. O ex-FC Porto, Taremi, conseguiu ainda bisar para brindar a estreia pelo clube grego (88m) e (90+3m).

Com este triunfo, o Olympiakos regista três vitórias em três jogos, assumindo a liderança da Liga grega. O próximo embate será esta quarta-feira, com a receção ao Pafos, a contar para a jornada inaugural da Liga dos Campeões.

Ora veja aqui os golos de Taremi: