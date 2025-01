Olympiakos e Panathinaikos empataram a um golo no jogo deste domingo, a contar para a 20.ª jornada da Liga grega.

Com quatro portugueses em campo de início, David Carmo inaugurou o marcador para a equipa da casa logo aos 14 minutos, na sequência de um passe de Rodinei. Este lance serviu para aquecer o jogo, que teve uma série de cartões amarelos e um vermelho, a fechar a primeira parte, mostrado a Costinha.

A jogar com menos um, o Olympiakos tentou defender como conseguiu a vantagem mínima durante o segundo tempo, só que o azar bateu à porta. Depois do golo marcado, David Carmo cometeu falta dentro da área e encarregue da marcação do castigo máximo, Ioannidis confirmou os três pontos para a formação de Rui Vitória.

Até final, Ingason também viu o segundo amarelo e respetivo vermelho, sendo que este empate mantém os quatro pontos de distância entre as duas formações, com vantagem para o Olympiakos que é líder isolado do campeonato.