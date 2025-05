Rui Vitória encerrou o campeonato da Grécia com uma derrota caseira diante do Olympiakos, por 1-0, graças ao golo solitário de El Kaabi.

Frente aos já coroados campeões do país, os comandados de Rui Vitória procuravam fechar a prova com um triunfo, mas a verdade é que não conseguiram concretizar as oportunidades criadas no primeiro tempo. Do outro lado, Costinha e Chiquinho foram titulares, sendo que Gelson Martins não saiu do banco de suplentes.

Aos 60 minutos, o avançado do Olympiakos converteu com sucesso uma grande penalidade e deu os três pontos à formação visitante, no sempre escaldante dérbi de Atenas. Desta forma, o Olympiakos termina na primeira posição, com 75 pontos, mais 16 do que o Panathinaikos (59) e mais 17 do que o PAOK (58).