A notícia foi avançada na manhã desta segunda-feira pelo diário Iefimerida, na Grécia: Rúben Semedo foi detido no domingo, em Atenas, acusado de violar uma jovem de 17 anos. O internacional português será ouvido pelo Ministério Público na terça-feira e ficará à guarda da polícia helénica até aí.



De acordo com as informações avançadas, com algum detalhe, pelos jornais helénicos, Rúben conheceu a jovem num bar na zona de Oropos, no sábado à noite, e convidou-a a ir até sua casa, no bairro chique de Glyfada.



A partir daí, o que se sabe é que a rapariga apresentou queixa numa esquadra da polícia e foi, de imediato, aberto um processo de inquérito. Na sequência, agentes da polícia deslocaram-se a casa de Rúben Semedo e levaram o jogador português, que passou a noite na prisão.



O Maisfutebol entrou em contacto com o Olympiakos, mas o diretor de comunicação do clube preferiu não se pronunciar sobre o tema.



Rúben Semedo está no Olympiakos desde 2019. No início da presente época foi titular nos quatro jogos feito pelo clube. Rúben soma três internacionalizações pela seleção de Portugal e já teve problemas com a Justiça em Espanha.



Em fevereiro de 2018, Semedo foi detido e esteve cinco meses num estabelecimento prisional, acusado de sequestro e agressão com arma ilegal.