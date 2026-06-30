Grecia
Há 15 min
OFICIAL: ex-presidente do V. Guimarães torna-se dirigente do Olympiakos
Antonio Miguel Cardoso assume cargo de direção na estrutura do clube grego
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Antonio Miguel Cardoso assume cargo de direção na estrutura do clube grego
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Antonio Miguel Cardoso é o novo diretor-geral para a área de negócio do futebol e estratégia internacional do Olympiacos, anunciou esta terça-feira o clube grego.
O antigo presidente do Vitória de Guimarães, que deixou o cargo em abril, passa a integrar a estrutura diretiva do vice-campeão helénico.
Recorde-se que, após a saída de Antonio Miguel Cardoso da presidência do Vitória, Rui Rodrigues assumiu a liderança da SAD vimaranense na sequência das eleições realizadas no clube.
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