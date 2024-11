Este sábado, com vários portugueses no onze, o Olympiakos recebeu e venceu o Panserraikos, por 2-1.

Em jogo da 10.ª jornada da liga grega, a equipa da casa começou melhor e abriu o marcador aos 12 minutos, golo de Kristoffer Velde e assistência de Gelson Martins.

O Panserraikos reagiu e empatou aos 63 minutos, autoria de Salazar, mas o Olympiakos foi mais forte e ficou em vantagem logo de seguida, aos 66, com um golo de El Kaabi.

Destaque para a titularidade dos portugueses Costinha, Gelson Martins, Chiquinho e David Carmo. Sérgio Oliveira e o ex-Benfica Yaremchuk ficaram no banco.

Com este resultado, o Olympiakos regressa às vitórias, depois de dois empates e uma derrota, e está em segundo lugar, com 18 pontos, os mesmos que o líder Aris, mas mais um jogo. O Panserraikos está em décimo, com 10.