[ATUALIZADO]



Rúben Semedo foi detido no domingo, em Atenas, acusado de violar uma jovem de 17 anos. O internacional português será ouvido pelo Ministério Público na terça-feira e ficará à guarda da polícia helénica até aí.



De acordo com um comunicado emitido pelas forças de segurança, além de Rúben Semedo há ainda outro homem detido na sequência do mesmo incidente.



Este é o comunicado oficial da polícia grega:



«Um estrangeiro acusado de violar uma menor foi preso ontem à noite (29-8-2021), como parte do procedimento oficial feito por agentes da Subdirecção de Proteção Juvenil da Direção de Segurança de Ática.

O co-acusado do mesmo crime é outro estrangeiro. A pessoa detida já conhece o processo contra ela e será encaminhada ao Procurador do Ministério Público de Atenas para ficar a conhecer as respetivas medidas de coação.»

De acordo com as informações avançadas, com mais detalhe, pelos jornais helénicos, Rúben conheceu a jovem num bar na zona de Oropos, no sábado à noite, e convidou-a a ir até sua casa, no bairro chique de Glyfada.



A partir daí, o que se sabe é que a rapariga apresentou queixa numa esquadra da polícia e foi, de imediato, aberto um processo de inquérito. Na sequência, agentes da polícia deslocaram-se a casa de Rúben Semedo e levaram o jogador português, que passou a noite na prisão.



O Maisfutebol entrou em contacto com o Olympiakos, mas o diretor de comunicação do clube preferiu não se pronunciar sobre o tema.



Rúben Semedo está no Olympiakos desde 2019. No início da presente época foi titular nos quatro jogos feito pelo clube. Rúben soma três internacionalizações pela seleção de Portugal e já teve problemas com a Justiça em Espanha.



Em fevereiro de 2018, Semedo foi detido e esteve cinco meses num estabelecimento prisional, acusado de sequestro e agressão com arma ilegal.