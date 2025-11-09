O Olympiakos somou a quarta vitória consecutiva para a Liga da Grécia, ao bater por 3-1 o Kifisia, e com Diogo Nascimento em bom plano.

Titular na equipa visitante, juntamente com os portugueses Gelson Martins, Chiquinho e Daniel Podence, o ex-Benfica deu vantagem ao Olympiakos em cima do intervalo. Dentro da área, Diogo Nascimento apareceu de rompante e com um remate sensacional bateu o guarda-redes.

Assista aqui ao golo de Diogo Nascimento:

A primeira parte ficou ainda marcada por dois golos anulados ao Olympiakos, um a Mouzakitis e outro a Retsos, por fora de jogo. Ora, a vantagem mínima no marcador manteve-se até ao intervalo e apenas sofreu alterações nos minutos iniciais do segundo tempo.

Uma entrada em grande do Kifisia resultou em golo, da autoria de Pantelidis. Só que da marca dos onze metros, El Kaabi voltou a colocar o Olympiakos na frente (57 minutos) e tudo ficou mais fácil pouco depois. Maidana viu o segundo cartão amarelo em menos de sete minutos e recebeu ordem de expulsão.

Aos 71 minutos, o mesmo El Kaabi beneficiou de um novo penálti e confirmou o triunfo do Olympiakos, líder isolado da Liga da Grécia (à condição). O PAOK tem menos dois pontos, mas ainda tem de jogar nesta jornada.