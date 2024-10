George Baldock foi encontrado, esta quarta-feira, morto junto à piscina da sua casa, em Glyfada, no sul de Atenas. O lateral direito, nascido em Inglaterra, mas internacional pela Grécia, tinha 31 anos.

A notícia foi avançada pelo «Sport 24», um dos jornais desportivos de referência na imprensa grega. Esta fonte avança que Baldock esteve incontactável e foi procurado, durante horas, pela esposa e pela mãe do filho.

Esta quarta-feira deveria ser de festa, pelo aniversário da filha de George Baldock.

Uma vez que não foi convocado para a seleção grega, o defesa teve alguns dias de folga.

Ainda que alguns relatos na imprensa internacional indiquem que uma garrafa de álcool foi encontrada junto do corpo, o «Sport 24» ressalva que não foram detetadas lesões, pelo que apenas a autópsia determinará as causas da morte.

Internacional grego desde junho de 2022, o lateral acumulou 12 jogos.

Na formação, representou MK Dons, edificando a carreira entre Tamworth, Northampton e Oxford United. Entre 2017 e 2024, vestiu as cores do Sheffield United.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB