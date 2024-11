O Panathinaikos, de Rui Vitória, venceu pela terceira vez consecutiva no campeonato desde que o técnico ex-Benfica assumiu o comando. Frente ao Panetolikos, a equipa do português alcançou pela primeira vez esta época o registo de três vitórias seguidas, depois de vencer por 2-1 na deslocação à cidade de Agrinio.

Filip Djuricic, um nome conhecido para alguns portugueses (ex-Benfica) , abriu o marcador logo aos 10 minutos, colocando o Panathinaikos em vantagem, somando assim o sétimo golo da temporada.

Ainda assim, um golo da equipa da casa aos 52 minutos, por Bouzoukis, fez tremer as esperanças do Panathinaikos que teve de esperar pelo minuto 92 para poder celebrar novamente depois do golo de William Arão, que confirmou a ambicionada terceira vitória consecutiva.

Com este resultado, a equipa do treinador português fica provisoriamente no primeiro lugar da tabela classificativa e espera agora os resultados dos rivais Olympiakos, AEK e Paok para saber em que lugar se vai sentar no final da jornada.