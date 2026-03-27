O Paraguai deslocou-se até à Grécia e venceu por 1-0, num jogo em que Pavlidis e Vagannidis não foram titulares e saltaram do banco já nos minutos finais.

A primeira parte ficou marcada por algum equilíbrio em termos de ocasiões claras de golo e o nulo era o espelho da eficácia de ambas as equipas. Só que aos 52 minutos, o conjunto sul-americano beneficiou de um pontapé de livre à entrada da área e Diego Gómez não perdoou. A execução foi perfeita e Vlachodimos nada conseguiu fazer para evitar o 1-0.

Assista aqui ao golo de Diego Gómez:

A partir daqui, os dois selecionadores realizaram uma série de substituições, que quebraram ligeiramente o ritmo do jogo. O lateral do Sporting entrou em campo aos 76 minutos, enquanto que o avançado do Benfica foi apenas lançado a quatro minutos dos 90.

Recorde-se que a Grécia tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos, para além das quatro derrotas e o empate perante a Bielorrússia, já no último jogo da fase de qualificação para o Mundial 2026.