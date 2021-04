Zivkovic, antigo jogador do Benfica, colocou o PAOK no final da Taça da Grécia com um golaço ao minuto 90+6, garantindo o triunfo sobre o AEK de Atenas (2-1). O Olympiakos será o adversário no jogo decisivo da competição.



Vieirinha, capitão do PAOK, falhou um penálti com uma hora de jogo. Konstantinos Galanopoulos colocou o AEK em vantagem (70m) e Michael Krmenci (85m) assinou o empate da equipa de Salónica.



Já em período de compensação, o AEK procurou sair para o ataque e deitou tudo a perder. Mario Mitaj, que tinha substituído Hélder Lopes, colocou a bola nos pés de Zivkovic e o sérvio decidiu o jogo com um belíssimo chapéu ao guarda-redes adversário.