Pepê já assinou com o FC Porto.

O brasileiro do Grémio de Porto Alegre comprometeu-se com os azuis e brancos para as próximas cinco temporadas, confirmou o Maisfutebol após O Jogo ter noticiado.

O acordo já estava alcançado, conforme o nosso jornal escreveu em tempo oportuno, mas entretanto o extremo de 23 anos fez os exames médicos e as partes colocaram preto no branco e Pepê já rubricou o vínculo que o vai unir aos dragões até 2025/26.

A transferência dá-se nos moldes que já noticiámos: o FC Porto paga 15 milhões e o Grémio tem 12,5% de uma futura venda.

Pepê viajará para Portugal só no final da época. Até lá, o atleta continuará a representar o Grémio, que fará um seguro para salvaguardar alguma lesão ou problema de saúde que possa ocorrer.

Internacional sub-23 brasileiro começou a sua formação no Foz do Iguaçu, cidade de onde é natural. Entretanto, representou os escalões jovens do Grémio, tendo subido à equipa principal da equipa de Porto Alegre em 2017. Em 2019 e 2020, Pepê afirmou-se em definitivo na equipa orientada por Renato Gaúcho, tendo apontado 28 golos em 103 jogos nestas duas épocas.