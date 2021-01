O vice-presidente para o futebol do Grémio assumiu no final do jogo com o Palmeiras que o emblema gaúcho tem estado a falar com o FC Porto por causa de Pepê, depois de ter surgido no Brasil a informação de que o negócio com os portistas estava fechado.

O dirigente do clube de Porto Alegre foi questionado sobre uma notícia de um jornalista da Sport TV do país, que dava conta de uma proposta de 15 milhões de euros pelo jogador, com o Grémio a ficar com 15 por cento de uma futura venda. Para além disso, Pepê chegaria à Invicta em julho, e, portanto, perante esta oferta, o Grémio teria aceitado vender ao FC Porto.

Paulo Luz respondeu à imprensa. «Realmente, nós temos mantido conversações, mas ainda não há nada definido», disse Paulo Luz, citado pelo Globoesporte.

«Posso assegurar que desde que obtivemos a qualificação para jogar a final da Taça do Brasil definimos que o Pepê estaria presente até ao fim do Campeonato Brasileiro e participaria das finais da Taça do Brasil. Mesmo com o avançar das negociações, se assim ocorrer, é um processo que possivelmente vai ocorrer durante o mês de janeiro», acrescentou o vice-presidente do Grémio.