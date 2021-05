Pepê vai herdar a camisola 11 do FC Porto, que tem estado atribuída a Moussa Marega, apurou o Maisfutebol.

O jogador brasileiro despediu-se do Grémio este domingo, com o título do Campeonato Gaúcho frente ao rival Internacional.



Apesar de ter o número 10 disponível nos dragões, desde a saída do japonês Shoya Nakajima, o extremo brasileiro preferiu ser o “substituto” do avançado maliano, cujo contrato não foi renovado e, inclusive, já foi anunciado como reforço do Al Hilal, da Arábia Saudita.



Antes de embarcar para Portugal, Pepê vai desfrutar uns dias de férias no Brasil. A chegada ao Porto deve acontecer apenas a partir do dia 20 de junho. Já a apresentação no Olival está marcada para o dia 4 de julho.



Aos 24 anos, Pepê custou 15 milhões de euros ao FC Porto. Assinou um acordo válido por cinco épocas, com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.