O Grémio de Luís Castro encaixou o segundo empate consecutivo no Brasileirão, desta feita na visita à Chapecoense (1-1). Na madrugada desta terça-feira, em encontro da sexta jornada, o treinador português apostou no avançado Carlos Vinícius (ex-Benfica) de início, enquanto Bolasie – extremo ex-Sporting – foi titular no ataque dos anfitriões.

Depois de o lateral Walter Clar adiantar a Chapecoense ao minuto 28, de penálti, o domínio do Grémio apenas permitiu empatar aos 45+3m, pelo médio Nardoni.

Desta forma, o Grémio subiu ao sétimo lugar, com oito pontos, a oito do líder São Paulo. Ao cabo de três jornadas a pontuar, a turma de Luís Castro recebe o Vitória (11.º) na quinta-feira (22h).

Quanto à Chapecoense, ocupa o 12.º posto, com seis pontos e menos um jogo, e recebe o Corinthians (8.º) na sexta-feira (0h30).

