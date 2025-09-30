João Pedro, lateral direito de 28 anos, antecipou o término da época, prejudicado por uma rara trombose – Paget-Schroetter, também conhecida por trombose venosa de esforço – que pode obrigar a retirar uma costela.

Ao serviço do Grémio desde 2023, o defesa brasileiro viu o diagnóstico denunciar uma trombose no ombro direito, na veia por baixo da clavícula. Por isso, João Pedro já fez uma cirurgia para retirar um coágulo. Ainda assim, deverá ser insuficiente para resolver o problema. Ao Globoesporte, Anderson Donelli – médico do Grémio – esclareceu o quadro clínico.

«O João Pedro tem indicação de tomar anticoagulantes durante três meses e está impedido de competir durante um longo período, para evitar choques. Mas pode correr e até driblar ou rematar. O que deve evitar é o contacto. O quadro é acompanhado de uma síndrome que deve exigir nova cirurgia para a retirada de uma das costelas», explicou.

Assim, e se a recuperação correr dentro do planeado, o defesa deverá regressar à competição na pré-época de 2026. Num percurso que já contou com outros problemas – fratura da tíbia em maio, o que obrigou a parar durante quatro meses – o brasileiro tem contrato até ao final de 2027.

Formado pelo Palmeiras, João Pedro chegou a Portugal pela porta do FC Porto, na época 2018/19, tendo cumprido três jogos pela equipa principal. Seguiram-se empréstimos a Bahia e Corinthians, até assinar em definitivo pelo Grémio em 2023.

